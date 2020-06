Kostenpflichtiger Inhalt: Rohstoffpreis wird sich nicht erholen : Corona beendet das Ölzeitalter

Für die Ölindustrie geht die Sonne unter (Symbolbild). Foto: dpa/Jacob Ford

Analyse Die Nachfrage nach dem einst so wertvollen Rohstoff wird nie wieder so hoch sein wie vor der Pandemie, auch wenn die Krise einmal vorbei ist. Das liegt auch an der wachsenden Rolle der erneuerbaren Energiequellen.