Mobilfunk : Netzagentur brandmarkt Funklöcher

Bonn Am 24. Juni sollen die Manager von Telekom, Vodafone und Telefonica bei der Bundesnetzagentur zum Rapport. Sie sollen vor dem Beirat der Behörde erklären, warum Smartphones in Teilen Deutschlands noch immer keinen ausreichend schnellen Online-Zugang haben. Die größten Sorgen macht Telefonica Deutschland. Dem Konzern droht 2020 sogar ein Bußgeld.

Die Bundesnetzagentur will die Führung von Telekom, Vodafone Deutschland und Telefonica Deutschland am 24. Juni zum Rapport bitten. Sie sollen dann vor dem Beirat der Behörde erläutern, warum der Ausbau der Mobilfunknetze weiter hinter den Erwartungen der Bürger hinterherhinkt. Dieses Vorgehen schlägt die Netzagentur dem Beirat vor, der am Montag nächster Woche zusammenkommt. Das Vorbereitungspapier liegt unserer Redaktion vor.