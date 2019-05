Isabel Schnabel im Interview : „Ich warne davor, Herrn Draghi zu verteufeln“

Bonn Die Wirtschaftsweise und Bonner Ökonomieprofessorin fordert die völlige Abschaffung des Solidaritätsbeitrags und warnt vor Eingriffen des Staates in der Industrie und bei den Banken.

Schnabel Ich halte ein solches Szenario für eher unwahrscheinlich. Aber die Folgen wären in der Tat dramatisch: Eine Zahlungsunfähigkeit der viertgrößten europäischen Volkswirtschaft würde Europa in eine neue Krise stürzen. Das wäre für den Euro eine schwere Belastungsprobe. Es könnte passieren, dass Italien aus dem Euro austritt – übrigens vermutlich zum Schaden des Landes. Aber auch die anderen Euro-Staaten wären betroffen. Wenn man bedenkt, dass bereits die Staatsschuldenkrise des vergleichsweise kleinen Griechenlands die Finanzmärkte in Europa erschütterte, dann kann man begreifen, wie groß die Gefahr durch Italien ist.

Schnabel Die Lage ist deshalb so vertrackt, weil die Staatsschulden in Italien so hoch sind. Zugleich sind Staat und Banken eng verflochten. Rutscht das Land in eine schwere Rezession, kommt das Thema der notleidenden Kredite der Banken wieder nach oben. Will der Staat nun als Retter eingreifen, kommt er selbst wegen seiner angespannten Finanzen in Nöte. Die Banken halten wiederum große Mengen italienischer Staatsanleihen, die dann an Wert verlieren. So schließt sich der Teufelskreis. Diese Problematik haben wir im Euroraum nicht gelöst.