Heimarbeit in Corona-Zeiten : So machen Sie mehr aus Ihrem Homeoffice

Eine Frau arbeitet mit Hörschutz im Homeoffice. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf In der Corona-Pandemie sind viele Mitarbeiter angehalten, von Zuhause aus zu arbeiten. Doch die Bedingungen sind nicht immer ideal. Wir zeigen, mit welchen Produkten sich das ändern lässt.

Der Anstieg der Fallzahlen hat dazu geführt, dass viele Beschäftigte von ihren Arbeitgebern erneut ins Homeoffice geschickt wurden. Andere arbeiten aufgrund des Coronavirus bereits seit Monaten von Zuhause aus. Das hat Folgen. Denn nicht jeder hat in den eigenen vier Wänden Arbeitsbedingungen wie im Büro. Der Arbeitgeber ist zwar verpflichtet, seine Angestellten mit allen Mitteln auszustatten, die diese für ihre Arbeit benötigen. Oft bedeutet das in der Praxis aber lediglich, dass die Mitarbeiter Laptop und Smartphone bekommen haben. Wir zeigen, mit welchen Mitteln sich der heimische Arbeitsplatz aufrüsten lässt – und wer dafür am Ende die Kosten übernimmt.

Arbeitsplatz Wer darüber nachdenkt, sein Arbeitszimmer aufzurüsten, sollte mit dem Schreibtisch anfangen – und auf eine höhenverstellbare Variante setzen. Langes Sitzen am Schreibtisch ist ungesund und kann zu Verspannungen führen. Es ist daher sinnvoll, hin und wieder im Stehen zu arbeiten. Höhenverstellbare Schreibtisch gibt es inzwischen sogar bei Möbelhändlern wie Ikea. Das Einsteigermodell Skarsta kostet rund 190 Euro, die Höhe des Schreibtischs kann dabei per Kurbel verstellt werden. Wer etwas mehr Komfort möchte, kann auch auf elektrisch verstellbare Varianten setzen, das Modell Bekant gibt es zum Beispiel ab etwa 440 Euro. Wer es günstiger möchte, sollte den Monkey-Desk des Anbieters Room in a Box ausprobieren. Mit der zusammenfaltbaren Erhöhung aus Wellpappe macht man aus jedem Schreibtisch einen Stehschreibtisch – und das für nur 29,90 Euro. Den Aufsatz gibt es in zwei unterschiedlichen Höhen.

Bildschirm Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung empfiehlt, beim Homeoffice nicht nur mit Laptop zu arbeiten, sondern mit externer Maus, Tastatur und Bildschirm. Beim Bildschirm ist eine Größe ab 24 Zoll sinnvoll, so dass man beispielsweise mehrere Fenster auf dem Monitor parallel öffnen kann. Idealerweise ist der Monitor nicht vor einem Fenster platziert, da das Helligkeitsgefälle von Tageslicht zu Bildschirmlicht sonst zu groß ist. Das macht die Augen müde und kann zu Kopfschmerzen führen. Der Bildschirm sollte laut „Stiftung Warentest“ außerdem in einem Winkel von fünf bis 35 Grad geneigt sein, der Abstand zum Gesicht des Nutzers sollte etwa 50 Zentimeter betragen. Bei einem Test im vergangenen Jahr schnitten der Dell U2419HC (24 Zoll, im Internet ab ca. 250 Euro erhältlich) und der Benq PD2700U (27 Zoll, ca. 480 Euro) am Besten ab.

Schreibtischstuhl Wer Parkett oder Laminat hat, sollte über eine Schutzmatte nachdenken, die es beispielsweise bei Ikea bereits für rund 20 Euro gibt. Denn gerade scharfkantige Rollen können dem Bodenbelag schaden – aber deshalb auf Rollen zu verzichten, wäre nicht sinnvoll. Denn beim Schreibtischstuhl sollte man auf eine bewegliche und auch ergonomische Variante setzen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung empfiehlt Drehstühle mit verstellbarer Rückenlehne und Rollen, da so mehr in Bewegung bleibt. Die Stiftung Warentest hat 2017 verschiedene Modelle getestet, unter anderem von Möbel Höffner oder von Porta. Die Ergebnisse sind zu alt, um noch repräsentativ zu sein. Grundsätzlich sollte man beim Kauf auf die Verarbeitung, Polsterung – und die Qualität der Rollen achten. So haben viele Modelle beispielsweise Universalrollen, die auch für Laminat geeignet sein sollen.

Videokonferenz In der Regel haben Laptops eine eingebaute Webcam. Doch speziell bei der Arbeit mit externem Monitor steht der Laptop nicht immer auf, sondern beispielsweise unter dem Schreibtisch – oder so ungünstig, dass man nur schlecht in die Kamera blicken kann. Der dauernde Umbau kann nerven. Abhilfe schafft eine externe Webcam. Empfehlenswert ist zum Beispiel die Logitech C925E für rund 110 Euro. Das Bild hat HD-Qualität, die Befestigung lässt sich sowohl auf Laptopgehäuse und externe Monitore als auch per Gewinde an einem Stativ befestigen. Praktisch auch: Die Kameralinse lässt sich Verschließen, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Wer nicht möchte, dass sein Zimmer bei Videokonferenzen zu sehen ist, kann entweder bei vielen Videokonferenz-Systemen einen virtuellen Hintergrund einstellen – oder kann alternativ auf ein Rollo ausweichen, dass hinter dem Schreibtisch an der Decke befestigt wird und bei Konferenzen manuell (oder elektrisch) heruntergelassen werden kann.

Kopfhörer Wer Ruhe beim Arbeiten benötigt, diese aber nicht immer vollständig im eigenen Zuhause findet, kann technisch etwas nachhelfen durch Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Gute und sehr komfortable Noise-Cancelling-Kopfhörer bietet zum Beispiel Bose. Bei einem Test des Portals Chip schnitten auch Kopfhörer von Sony gut ab – sowohl bei den klassischen Kopfhörern (Sony WH-1000XM4)

als auch den kleinen In-Ear-Kopfhörern (Sony WF-1000XM3), die man sich ins Ohr stecken muss. Für Nutzer von Apple-Geräten sind auch die kabellosen In-Ear-Kopfhörer Airpods empfehlenswert. Die Preise variieren je nach Modell und Geschmack, liegen aber häufig deutlich über 150 Euro. Wer es dazu noch kreativ mag, sollte sich die Kopfhörer des Unternehmens Ready2Music anschauen. Dahinter steckt unter anderem Ex-Fußball-Profi Ivan Klasnic. Die Kopfhörer lassen sich hier im Online-Shop personalisieren – mit Bildern, Texten oder auch einfach Farben.

Zeitwächter Lassen Sie sich leicht ablenken? Oder werden Sie durch Zeitfresser immer wieder abgelenkt? Mit Zeiterfassungssystemen wie dem von Rescue Time oder auch Timeluar lässt sich die Zeit für verschiedene Tätigkeiten jeweils genau erfassen und letztlich auswerten. Während Rescue Time die Zeit automatisch im Hintergrund erfasst, setzt Timeular auch auf einen achtseitigen Würfel, mit dem die Zeit manuell gestoppt werden kann. Jede Seite ist dabei einer Tätigkeit zugewiesen. Der Würfel synchronisiert sich dabei mit dem Programm auf dem Computer. Beide Angebote sind kostenpflichtig. Timeular kostet in einer Basisversion mit Würfel einmalig knapp 90 Euro, für Rescue Time wird nach einer Testphase eine monatliche Gebühr fällig.