Quadrocopter im Vergleich Drohnen als neues Hightech-Spielzeug

In Deutschland sind rein zivile Kameradrohnen beliebt im aktuellen Weihnachtsgeschäft. Sie liefern tolle Bilder und Videos aus der Vogelperspektive, sie können Fahrräder oder andere Fahrzeuge mit einer Automatikfunktion während der Fahrt „verfolgen“ und aufnehmen, vier Rotoren, von Akkus betrieben, sichern per GPS-Ortung die Rückkehr zum Startpunkt. Das Gewicht hält sich mit unter 250 Gramm bis hin zu etwas mehr als einem Kilogramm in Grenzen – bei Tiktok und Instagram sind viele der Aufnahmen zu sehen.