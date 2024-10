Geld- und Werttransporte Die Bargeld-Lieferanten streiken

Wegen der Streiks im Geld- und Werttransportgewerbe könnte es bei Banken und Händlern in einzelnen Fällen Probleme mit dem Bargeld geben. An dem Streikaufruf habe sich in NRW etwa jeder sechste der 3100 Beschäftigten in der Branche beteiligt, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi auf Anfrage. Wie groß die Auswirkungen waren, ist nicht klar. Eine Sprecherin der Bundesvereinigung deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW) sagte unserer Redaktion, die Unternehmen seien gut vorbereitet gewesen. Banken und Bargeldbearbeitungsunternehmen hätten sich frühzeitig mit Bargeld versorgt, hieß es in Firmenkreisen.