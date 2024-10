Zwei-Klassen-Gesellschaft im Abteil: Geschäftsreisende und Discountkunden Bahn verteuert Vollzahlertickets auf Fernstrecke

(rky) Um ihre hohen Verluste zu senken, will die Bahn Geschäftsreisende und Kurzfristbucher deutlich stärker zur Kasse bitten, wogegen preisbewusste Frühbucher weiterhin günstig reisen. Darauf läuft die am Freitag verkündete Änderung der Preise zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember hinaus.