Ende des Verspätungschaos? Wie die Bahn die Wende anpeilt

Alle drei Monate will der FDP-Minister nun überprüfen, ob der dem Bund zu 100 Prozent gehörende Konzern tatsächlich Fortschritte macht – für deutlich mehr Pünktlichkeit und schwarze Zahlen in allen Segmenten: „Wenn wir eine Abweichung vom Zielpfad erkennen, möchte ich frühzeitig intervenieren“, sagte er. Schließlich, so Wissing, trage er „die Verantwortung für die Bahn als Vertreter des Eigentümers“. Er wolle schwarze Zahlen sehen, „und das nicht irgendwann in fünf, sechs Jahren, sondern so schnell wie möglich“, erklärte er im ZDF.