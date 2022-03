Ausbau der Schiene : Die Bahn hofft 2022 wieder auf Gewinne

Berlin Nach jeder Corona-Welle stiegen die Fahrgastzahlen wieder deutlich an in 2021 und 2020. 200.000 Flüchtlinge nutzten die Ukraine-Sondertickets. Der Konzern begrüßt den Plan von Discount-Abos im Sommer, um Pendler von der Straße zu holen.

Die Bahn habe nun die „größte Hilfsaktion ihrer Geschichte“ auf die Beine gestellt. DB Cargo und DB Schenker würden an jedem zweiten Tag einen Güterzug in die Ukraine schicken. „Die Container sind voller Spenden von Lebensmitteln, Getränken oder Sanitär- und Hygieneartikeln, die in ganz Deutschland und in europäischen Nachbarländern eingesammelt wurden“, sagte Lutz. 200.000 Menschen hätten das Ukraine-Sonderticket genutzt, mit dem Flüchtlinge kostenlos nach Deutschland kommen können. „Ob in ECs, Bussen, Pendel- oder Sonderzügen – täglich bringen wir mehrere Tausend Flüchtende in Sicherheit und an ihr vorläufiges Ziel.“ Die Bahn biete Geflüchteten auch Arbeitsplätze an, doch Lutz stellte klar, dass das nur ein Angebot für diejenigen sei, die „eine Perspektive auf dem deutschen Arbeitsmarkt suchen“.