Viele Züge trotz Passagiereinbruch : Milliarden-Hilfe für die Bahn

Der Verkehr brach im April völlig ein, aber leere Züge fuhren durch das Land. Jetzt soll eine Kapitalerhöhung helfen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) trägt Mitverantwortung.

Die Bahn entgehen wegen der Corona-Krise so hohe Einnahmen, dass der Alleineigentümer Bund einspringen muss. Bis zu 13,5 Milliarden Euro könnte die Pandemie den Konzern kosten, heißt es in einem Papier, das der Vorstand mit dem Bund ausgehandelt hat. Der Bahn-Aufsichtsrat soll am Freitag darüber diskutieren. Laut dem Papier wäre der Bund bereit, rund 80 Prozent der Kosten durch eine Kapitalerhöhung auszugleichen, was eine Finanzspritze von bis zu 8,4 Miliarden Euro bedeuten könnte.