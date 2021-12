Omikron-Variante : Die Lockdown-Angst des Handels

Düsseldorf Nach dem ohnehin schwachen Weihnachtsgeschäft würden Zwangsschließungen wegen Omikron die Branche erneut hart treffen. Jeder zweite Händler sieht laut Branchenumfragen schon bei Fortsetzung von 2G seine Existenz in Gefahr.

Gut sieben Wochen später herrscht angesichts von 2G im Handel Enttäuschung vor, nachdem das Geschäft in der Adventszeit zu wenig gebracht hat. Jedes Mal hofften die Anbieter vor dem Wochenende auf mehr Kundenverkehr, jedes Mal erfüllten sich ihre Hoffnungen nicht. Mehr als drei Viertel aller Händler waren schon vor Weihnachten enttäuscht, glaubten aber, dass es dank Gutscheinen und Geldgeschenken in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen besser wird.

Was fast noch schlimmer ist als die frustrierende Weihnachtsbilanz: Es geht die Sorge um vor einem erneuten Lockdown wegen der Omikron-Variante des Virus. „Wenn die Inzidenz in die Höhe schnellt, werden wahrscheinlich wieder weniger Menschen in die Innenstädte kommen“ sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der Deutschen Presse-Agentur. Und das, nachdem die Branche sich in den meisten Bundesländern vergeblich gegen die 2G-Regeln gewehrt hat und dadurch das Geschäft nach Angaben der Unternehmen häufig bereits um ein Drittel geschrumpft ist.