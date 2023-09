Ab 1. Oktober DHL Paket erhöht Preise für Geschäftskunden

Geschäftskunden müssen bei DHL künftig mehr für den Versand von Paketen bezahlen. Die Erhöhung soll je nach Kundengruppe in Wellen ab dem 1. Oktober umgesetzt werden, teilte DHL Paket am Freitag in Bonn mit. Notwendig geworden sei die Preiserhöhung wegen stark gestiegener Personalkosten nach dem Tarifabschluss im März 2023 sowie durch drastisch gestiegene Preise aufgrund der Inflation, begründete das Unternehmen den Schritt. Bei Privatkundinnen und -kunden würden die Preise nicht erhöht.