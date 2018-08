DHDL-Star Frank Thelen veröffentlicht seine Biografie

Start-up-Investor : Vom Loser zum Löwen

Frank Thelen im Studio von „Die Höhle der Löwen“. Foto: Frank Thelen/Daniel Rauber

Bonn Der Bonner Investor Frank Thelen flog von der Schule und wurde dann durch die Fernseh-Sendung „Die Höhle der Löwen“ berühmt. Jetzt bringt er eine Biografie heraus – und will damit erfolgreicher sein als Boris Becker und Lukas Podolski.

Florian Rinke

Eigentlich liegt auf dem Tisch ein ziemliches normales Buch: Hardcover-Umschlag, 288 Seiten aus Papier, innen ein Inhaltsverzeichnis und einzelne Kapitel. Doch wenn Frank Thelen über seine Biografie spricht, klingt es, als hätte er gerade eine neue App entwickelt. „Der Buchmarkt ist kaputt“, sagt der Bonner, der seit Jahren in Start-ups investiert, aber einem breiteren Publikum wohl erst durch die Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ (Vox) bekannt wurde. Die Verlage würden keine Innovationen entwickeln, es fehle die Leidenschaft, das Geld ginge nicht in das Produkt, sondern versickere in der Bürokratie. Also hat Thelen es selbst gemacht.

In seinem Bonner Büro direkt am Rhein zeigt der Investor große Hochglanz-Druckfahnen des Covers. Mehrere Schreiber und zwei Designer hätten gemeinsam mit ihm an dem Buch gearbeitet, sagt er, „wie ein Orchester“. Gemeinsam hätten sie jedes Symbol, jede Seite komplett durchdesignt. Anderthalb Jahre habe man an dem Buch gearbeitet, das nun pünktlich zum Start der neuen Staffel seiner Fernsehshow auf den Markt kommen soll. Wobei: Eigentlich, sagt Thelen, sei das ja gar kein richtiges Buch: „Es ist kein Printprodukt.“

Denn genau wie klassische Verlage bringt auch Thelen, der für seine Biografie mit dem Hamburger Murmann-Verlag zusammenarbeitet, parallel ein Hörbuch und ein E-Book auf den Markt. Doch Thelen betont, dass man weitergedacht habe: Man könne das Buch beispielsweise über das Lesegerät Kindle von Amazon lesen, ins Auto steigen und dort nahtlos an der entsprechenden Stelle die Geschichte als Hörbuch weiterverfolgen. „Ich will auf jeder Plattform die beste Experience bieten“, sagt er. Vom Erfolg ist er so überzeugt, dass die Erstauflage bei 100.000 Stück liegt.

Im Grunde ist Thelens Plan ziemlich größenwahnsinnig, das wird schnell klar, wenn man sich die Verkaufszahlen anderer Biografien anguckt: Die erste Auflage der deutschen Fassung der Biografie über Tesla-Chef Elon Musk lag bei 5000 Exemplaren. Weil sie sich jedoch als Erfolgsgeschichte entpuppte, ist sie inzwischen in 16. Auflage erschienen. Doch selbst dieser Bestseller wurde in den vergangenen Jahren insgesamt „nur“ 200.000 Mal verkauft. Schaut man sich die Verkaufszahlen deutscher Prominenter an, werden Thelens Ambitionen noch deutlicher: „Das Leben ist kein Spiel“ des Ex-Tennisspielers Boris Becker lag bei 20.000 Verkäufen, Lukas Podolski kam mit „Dranbleiben“ auf 22.000 Exemplare und die Biografie „Herbstblond“ von Thomas Gottschalk, eines der erfolgreichsten Bücher in diesem Segment, kam auf 160.000 Stück. Gottschalk ist quasi ein Volksheld, mit „Wetten, dass“ erreichte er in seinen besten Zeiten ein zweistelliges Millionenpublikum am Samstagabend. Gottschalk kennen alle – aber wie viele kennen Frank Thelen?

Doch all das ficht ihn nicht an.

Es wäre nicht das erste Mal, dass der Bonner all die Skeptiker widerlegt. Denn Thelen hat ja auch deswegen ein Buch geschrieben, weil er eine spannende Geschichte zu erzählen hat – seine eigene. Die klingt ein bisschen nach dem amerikanischen Traum, wobei Frank Thelen nie Tellerwäscher war, bevor er Millionär wurde. Es ist eine Geschichte voller Rückschläge, denn Thelen flog vom Gymnasium, brach später sein Studium ab und legte mit seinem ersten Unternehmen eine schmerzhafte Pleite hin. Es ist aber auch eine Geschichte voller Höhepunkte, denn nach der Pleite gründete Thelen erneut, verkaufte seine Foto-Software für viel Geld nach Japan, investierte unter anderem in die Start-ups Mytaxi und Wunderlist, die später von Daimler bzw. Microsoft aufgekauft wurden, wurde Fernseh-Star und durfte in der Bundesversammlung das deutsche Staatsoberhaupt wählen. „Was ich gesehen habe, reicht für mindestens drei Leben“, schreibt Thelen in seinem Buch, in dem er sich dann aber doch auf knapp 180 Seiten beschränkt.

Seiner Heimatstadt Bonn ist Thelen dabei immer treu geblieben. Als er angefangen habe, habe es Berlin als Start-up-Zentrum noch nicht gegeben, sagt er. Heute käme ein Umzug nicht mehr infrage, immerhin sei seine Frau hier auch mit ihrer kieferorthopädischen Praxis ansässig. „Außerdem mag ich das Rheinland“, sagt Thelen: „Wir haben hier mit Telekom und Post, dem Hightech-Gründerfonds und dem Digihub gute Bausteine, um die alte mit der neuen Welt zu verknüpfen.“ Und auch ein Umzug ins Tech-Mekka in Kalifornien kam für ihn nie infrage: „In Bonn bin ich ein Champion, im Silicon Valley würde ich in der Kreisklasse anfangen.“

Doch natürlich beobachtet er genau, welche Themen sich im Tech-Mekka entwickeln, welche Trends es gibt – und welche Chancen sich daraus ergeben. Der Rest des Buchs ist deshalb auch dem gewidmet, was Thelen bei einem Treffen in Bonn, die „wichtigsten Themen der nächsten zehn Jahre nennt“. Es geht um Begriffe wie Blockchain, die Thelen so erklärt, „dass auch meine Mutter es versteht“. Denn, ist er überzeugt: „Die Technik liegt ja schon in den Laboren. Ich weiß daher genau, was auf uns zukommt.“

Der Investor will Vorbild sein. „Ich habe immer viel Kraft daraus gezogen, die Geschichten von anderen Gründern zu hören“, sagt Thelen. Er hat habe natürlich die Biografie über Elon Musk gelesen, aber auch die über den Netscape-Gründer Ben Horowitz, der heute zu den bekanntesten Investoren im Silicon Valley gehört, oder die von Jack Welch, den langjährigen Chef des US-Konzerns General Electric. Nun hofft Thelen: „Es wäre schön, wenn die Leute auch in meinem Buch Inspiration und Mut finden.“

Auch in Hamburg hoffen sie, dass Frank Thelens Plan aufgeht. Dort hat der 2004 gegründete Murmann Verlag seinen Sitz, der das Buch des Bonners herausbringt. Der Verlag ist auf Digital- und Innovationsthemen spezialisiert, eher Nischen- als Massenanbieter. Immerhin 50.000 Exemplare konnte man von Franz Josef Rademachers „Welt mit Zukunft“ verkaufen, das Buch der Energie-Expertin Claudia Kemfert „Das fossile Imperium schlägt zurück“ kam immerhin auf eine Auflage von 25.000 Stück. Thelen ist Murmanns große Chance. „Mit Frank Thelen konnten wir einen Autor gewinnen, der sich für Themen stark macht, die mir auch in meiner Rolle als Verleger am Herzen liegen“, sagt Murmann.