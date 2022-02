Heimarbeit wegen Corona : DGB will Gesetz gegen elektronische Überwachung im Homeoffice

DGB will Gesetz gegen elektronische Überwachung im Homeoffice

Berlin Seit der Pandemie arbeiten immer mehr Menschen im Homeoffice. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht darin eine Möglchkeit der digitalen Überwachung durch die Unternehmen. Ein Gesetz könnte Abhilfe schaffen, glaubt der Vorstand.

Beschäftigte sollen nach dem Willen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) künftig besser gegen digitale Überwachung durch Arbeitgeber, etwa im Homeoffice, geschützt werden. In der Pandemie würden Beschäftigte heute immer wieder ohne Rechtsgrundlage überwacht, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel am Mittwoch in Berlin.