Gewerkschaften fordern schärferes Tariftreuegesetz für NRW „Lohndumping mit öffentlichen Mitteln muss ein Ende haben“

Doch nun werden die Rufe nach einer Reform lauter: Der Deutsche Gewerkschaftsbund NRW fordert die Landesregierung aus CDU und Grünen auf, das Gesetz zu verschärfen. „Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen verunsichert sind und auch ökonomisch sorgenvoll in die Zukunft blicken, müssen gute Löhne und Arbeitsbedingungen gestärkt werden. Und das geht nur mit einer starken Tarifbindung“, sagte DGB-Vorsitzende Anja Weber am Dienstag. Die gehe aber immer weiter zurück: Arbeiteten im Jahr 2000 noch 74 Prozent der Beschäftigten in NRW mit einem Tarifvertrag, waren es 2021 nur noch 58 Prozent. Bei den Unternehmen sei der Rückgang noch drastischer: Wendeten im Jahr 2000 56 Prozent der nordrhein-westfälischen Betriebe einen Tarifvertrag an, waren es 2021 lediglich 30 Prozent. Die NRW-Landesregierung müsse einen „Masterplan Tariftreue“ auf den Weg bringen, dessen Herzstück ein Tariftreuegesetz sei. „Das bedeutet: Öffentliche Aufträge sollten künftig nur noch an Unternehmen vergeben werden, die nach Tarif bezahlen. Lohndumping mit öffentlichen Mitteln muss endlich ein Ende haben“, so Weber.