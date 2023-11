Befragung des DGB Auszubildende in NRW kritisieren Überstunden und fehlende Digitalisierung

Wie zufrieden junge Menschen mit ihrer Ausbildung sind, hängt auch mit ihren Wunschberufen zusammen. Drei von zehn der Befragten geben an, eine Ausbildung in einem Beruf zu absolvieren, den sie eigentlich nicht geplant hatten. „Wir brauchen in allen Regionen Nordrhein-Westfalen ein auswahlfähiges Angebot an Ausbildungsplätzen, damit jeder junge Mensch eine Berufsausbildung finden kann, die zu seinen Interessen und Begabungen passt“, sagt Jansen. Auch fordert er, dass bei der Berufsberatung an den Schulen mehr auf Wünsche und Stärken eingegangen wird.