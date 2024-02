Deutsche-Bank-Neujahrsempfang Deutschland braucht mehr Kapital

Der Finanzvorstand der Deutschen Bank, James von Moltke, hat beim Neujahrsempfang am Mittwoch in Düsseldorf mehr privates Kapital für Investitionen in Deutschland angemahnt. Dafür brauche es aber auch Anreize. Im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und anderen Märkten seien die europäischen Kapitalmärkte keine attraktive Alternative, weil sie zu klein und die Bedingungen oft „zu restriktiv“ seien. Als Beispiel nannte er die strengen Bedingungen für Unternehmensanleihen. In den USA finanzierten sich Unternehmen zu 70 Prozent über Anleihen, in Europa seien es nur 15 Prozent.