Erstens hätte keine Einigung bedeutet, dass die Semestertickets für alle Studentinnen und Studenten auf Dauer ganz weggefallen wären. Denn die Studentenvertretungen konnten die Semestertickets schon bisher nur so günstig einkaufen, weil sie im Gegenzug zum billigen Preis die Abnahme durch alle Kommilitonen garantieren konnten. Die Abnahmepflicht wiederum war nur begründbar, wenn die Studenten einen hohen Vorteil hatten. Vor dem Start des Deutschlandtickets war klar, dass das Semesterticket jedem „normalen“ Abo total überlegen war. Aber ab dem Start des Deutschlandtickets für 49 Euro war dieser Vorteil zu klein gewesen, um die Zwangsverteilung durchzusetzen. An einer Hochschule nach der anderen hätten einzelne Studenten das Semesterticket gekippt - auch an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf war die Kündigung ja schon beschlossen.