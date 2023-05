Freie Fahrt im ÖPNV NRW-Schüler sollen Deutschlandticket für 29 Euro erhalten

Die Landesregierung in NRW möchte, dass die Schüler in NRW das eigentlich 49 Euro teure Deutschlandticket für möglichst 29 Euro kaufen können. Sie hat eine entsprechende Finanzierungszusage am 9. Mai im Landeskabinett beschlossen. Das geht aus einem Bericht von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) an den Verkehrsauschuss des Landtages hervor, der unserer Redaktion vorliegt und der am Mittwoch im Ausschuss diskutiert wird. Die Landesregierung ist nun im „intensiven Austausch“ mit den kommunalen Spitzenverbänden, um das bundesweit gültige NRW-Schülerticket zu vereinbaren, heißt es in dem Papier. Schüler, die einen relativ weiten Schulweg haben und die darum aktuell kostenlos mit dem ÖPNV zur Schule fahren dürfen, sollen stattdessen ein Deutschlandticket durch die Schulträger erhalten.