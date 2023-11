Beschlüsse der Ministerpräsidenten Deutschlandticket könnte im Mai teurer werden

Wie hoch die Erhöhung sein wird, ist nur grob zu kalkulieren und mit Unsicherheiten belastet. Bund und Länder haben für dieses und nächstes Jahr jeweils jeder 1,5 Milliarden Euro an Zuschuss versprochen, um die ÖPNV-Verluste wegen des so günstigen Deutschlandtickets auszugleichen. Laut einer Prognose des Verbandes der Deutschen Verkehrsunternehmen (VDV) wird das Defizit dieses Jahr 2,3 Milliarden Euro betragen, wodurch 700 Millionen Euro nach 2024 übertragen werden können. Doch weil 2024 rund 4,1 Milliarden Euro an Defizit drohen, ergäbe sich allein in dem Jahr ein noch offenes Finanzloch von 400 Millionen Euro.