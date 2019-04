Umstrittenes Vorhaben : Deutschland stimmt für Urheberrechtsreform

Brüssel Die EU-Staaten haben nun zwei Jahre Zeit, um die Richtlinie in nationale Gesetze zu gießen.

Das neue europäische Urheberrecht ist nach jahrelangen Verhandlungen unter Dach und Fach. Nachdem sich die Bundesregierung in letzter Minute auf ein „Ja“ geeinigt hatte, kam in der finalen Abstimmung im EU-Rat in Brüssel am Montag eine Mehrheit für die Reform zustande. Ziel ist es, die Rechtsprechung digitalen Geschäftsmodellen anzupassen und dafür zu sorgen, dass Verlage, Rundfunkanstalten und Künstler angemessen entgolten werden.