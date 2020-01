Bund zahlt 1,5 Milliarden Euro : Deutschland investiert in internationale Waldaufforstung

Berlin Deutschland hat seit 2014 rund 1,5 Milliarden Euro in die internationale Waldaufforstung investiert. Die FDP vermisst sichtbare Ergebnisse.

Auch auf nationaler Ebene sei kein klares Konzept zu erkennen, um die massiven Schäden durch Schädlinge und Trockenheit zu bekämpfen. Für die Aufforstung sind in Deutschland im Bundeshaushalt in den kommenden vier Jahren 800 Millionen Euro vorgesehen. Damit will die Regierung eine Fläche von 180.000 Hektar wieder bewalden, was 250.000 Fußballfeldern entspricht.