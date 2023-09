Sieben Gründe für mehr Zuversicht Können wir noch stolz auf Deutschland sein?

Wer Armut in Deutschland studieren will, sollte einmal in die Wohngebiete mit sozialer Mietbindung fahren. Es mag zu wenige von ihnen geben. Sie sind allerdings in der Regel in einem renovierten Zustand, die großen Wohnungsbauunternehmen haben zuletzt kräftig in die Modernisierung investiert. Wer das Glück hat, eine solche Wohnung zu finden, lebt selbst in Großstädten nicht schlecht. Mehr Wohnraum zu billigeren Mieten gibt es in den kleineren Städten und auf dem Land. Allerdings sind die günstigeren Lagen bei vielen nicht so attraktiv.