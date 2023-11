Deutscher Nachhaltigkeitstag Das sind die Vorreiter beim Klimabewusstsein

Unter den Gesprächsgästen war auch Jasmin Suchy, die 2019 mit ihrem Mann David das weltweit erste vegane Restaurant Frea in Berlin eröffnete, das ganz ohne Abfälle auskommt – „Zero Waste“ nennt sich das, zu Deutsch: „Kein Müll“ oder „Keine Verschwendung“. „Wir haben uns ein Jahr Zeit gelassen, um all unsere Lieferanten kennenzulernen – Hafermilch beziehen wir zum Beispiel von einem Bauern in Brandenburg, nur wenige Kilometer entfernt“, sagte sie. Suchy kauft nichts Vorproduziertes und beschränkt sich bei ihrem Einkauf ausschließlich auf Rohstoffe in Bioqualität, die in der Region angebaut wurden. Auf all ihren Getränkeflaschen ist Pfand, und wenn ein Gast nicht aufgegessen hat, machen ihre Angestellten aus den Essensresten mit einer Kompostiermaschine Dünger draus. Nur für Weinflaschen und Reinigungsmittel sucht die Unternehmerin noch eine gute Lösung.