Schwächelnde Wirtschaft Deutscher Einzelhandel schneidet überraschend schlecht ab

Die deutschen Einzelhändler haben einen unerwarteten Fehlstart ins zweite Halbjahr hingelegt. Ihr Umsatz fiel im Juli um 0,8 Prozent niedriger aus als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Inflationsbereinigt (real) gab es ebenfalls einen Rückgang in dieser Höhe. Das kommt überraschend: Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten hier mit einem Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet. In den ersten sieben Monaten des Jahres setzten die Einzelhändler zwar 3,8 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum, real gab es allerdings einen kräftigen Rückgang von 4,3 Prozent. Das bedeutet, dass die Kunden zwar weniger gekauft haben, aber deutlich mehr Geld dafür ausgeben mussten.