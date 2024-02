Zahlungsverkehr Warum die Deutschen immer öfter kontaktlos zahlen

Dass immer öfter auch Kleinbeiträge per Karte gezahlt werrden, hat Folgen: Der Durchschnittsbon bei den Kartenzahlungen sei um 1,65 auf 40,69 Euro gesunken, so Euro Kartensysteme. Die Zeiten, in denen die Karte nur bei wöchentlichen Großeinkäufen, beim Shopping in Bekleidungsläden oder beim Kauf großer Geräte eingesetzt wurde, gehören der Vergangenheit an.