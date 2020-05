Steigende Einnahmen : Deutsche Wohnen verdient auch unter dem Berliner Mietendeckel

Berlin Berlins größter privater Vermieter, die Deutsche Wohnen, bleibt auch unter dem Mietendeckel profitabel. Die Mieten bei dem Konzern mit bundesweit mehr als 160.000 Wohnungen stiegen in den ersten drei Monaten auf vergleichbarer Fläche um 2,4 Prozent.

In den 116 000 Berliner Einheiten waren es 2,3 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ohne den Berliner Mietendeckel wäre bundesweit ein Prozentpunkt mehr möglich gewesen, sagte Vorstandschef Michael Zahn am Mittwoch.