Fokus liegt auf Wasserstoff : Bund und Stahlkonzerne treiben Umbau zu mehr Klimaschutz voran

Düsseldorf Nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sollen bis 2030 fast elf Millionen Tonnen pro Jahr an CO2-Emissionen eingespart werden. Die Konzerne fordern staatliche Hilfen und weitere Maßnahmen.

Die Bundesregierung und die Stahlkocher in Deutschland wollen beim Umbau der Schwerindustrie zu einer klimafreundlicheren Produktion aufs Tempo drücken. „Als Industrieland müssen und wollen wir ein starker Stahlstandort bleiben. Wasserstoff bietet die Chance zur Transformation dieser Grundstoffindustrie“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nach Beratungen mit dem Stahlverband und der IG Metall am Montag. Die Bundesregierung unterstütze den Umbau unter anderem im Rahmen der „Important Projects of Common European Interest“ (IPCEI) für Wasserstofftechnologien mit bis zu zwei Milliarden Euro. Die Summe ist Teil der bereits auf den Weg gebrachten acht Milliarden Euro für die Förderung von Wasserstoffprojekten.