China-Geschäft schrumpft Deutsche Übersee-Exporte sinken deutlich

Die Ausfuhren in die Länder außerhalb der Europäischen Union sanken um 4,4 Prozent zum Vormonat auf 59,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum März 2022 zogen die Exporte dagegen um 8,1 Prozent an. „Dieser wertmäßige Anstieg ist auch vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Außenhandelspreise zu sehen“, erklärten die Statistiker. Mengenmäßig fielen die Ausfuhren in die sogenannten Drittstaaten um 6,5 Prozent niedriger aus als im Vorjahresmonat.