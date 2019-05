Aufmacher : Staat bremst schnelle Netze von Telekom und Vodafone aus

Düsseldorf Glasfaserleitungen werden langsamer verlegt als möglich, die Genehmigung von Funkmasten dauert oft viele Monate. Die Branche fordert schnellere Genehmigungen – auch in NRW. Am meisten tut aber die teure Frequenz-Auktion weh.

Einen so guten Tag hatte Uwe Nickl als Chef der Deutschen Glasfaser selten. Am 21. Mai konnte das Unternehmen verkünden, im Kreis Kleve künftig rund 13.000 Haushalte und Unternehmen mit Glasfaser direkt ans Haus anschließen zu können. Dafür gibt es 60 Millionen Euro Fördergeld. Die Kunden können sich auf ein Übertragungstempo von bis zu 1000 Megabit freuen. Doch so schnell die Leitungen sind, so langsam wird der Bau. „Ich rechne damit, dass wir Ende 2023 fertig sein können, vielleicht auch ein Jahr später. In jeder Gemeinde brauchen wir nun Extra-Genehmigungen für die Bauten.“

So wie der Deutschen Glasfaser geht es der ganzen Branche. Telekom, Vodafone und Telefonica wollen ihre Netze aufrüsten, doch Bauprojekte dauern oft länger als erhofft. Größtes Problem ist, Funkstationen für die Mobilfunknetze hochzuziehen. Die Telekom spricht von bundesweit mehr als 1000 Funkstationen, bei denen sich der Bau wegen Behörden oder Bürgerprotesten verzögert, davon rund 50 Fälle in NRW. So wartet sie anderthalb Jahre auf das Okay für eine neue Anlage an der Pferderennbahn in Düsseldorf, die Stadt will helfen, doch Landschaftsschutzbedenken bremsen. In Ratingen zieht sich ein Projekt laut Telekom 250 Tage hin, am Hildener Kreuz lässt eine Erlaubnis ein Jahr auf sich warten.

Info Wundertechnik Trenching Trend Glasfaserleitungen sind schneller und günstiger verlegbar, wenn der Asphalt schmal aufgefräst wird. Die Leitung wird dabei nicht wirklich tief verbuddelt, der Spalt danach geschlossen.



Problem Manche Kommunen zögern mit einer Genehmigung, weil sie Bauschäden fürchten.

„Überdurchschnittlich lange Genehmigungsverfahren bremsen uns massiv“, sagt Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter. Im Schnitt würde es 130 Tage brauchen, bis eine Funkanlage genehmigt ist, mehr als 100 Bauvorhaben würden bundesweit stillstehen, weil Genehmigungen fehlen. In Kerpen-Horrem habe man Anfang 2018 einen Bauantrag eingereicht, es gibt noch kein Okay, laut Stadtverwaltung fehlen Unterlagen. In Attendorn sei eine Anlage nicht zugelassen worden, weil die Belastung in der Umgebung schon „zu hoch“ sei. Am skurrilsten ist ein Fall aus Leverkusen: Laut Vodafone ist ein Antrag von Anfang 2018 noch nicht genehmigt worden, jetzt hat man einen provisorischen Mast aufgebaut. Die Stadt meint, Vodafone habe Unterlagen viele Monate zu spät eingereicht.

Der Druck steigt. Anfang 2020 müssen alle Mobilfunker 98 Prozent der Bevölkerung mit einem Übertragungstempo von 50 Megabit versorgen, doch Telefonica könnte scheitern. Für eine so hohe Abdeckung der Bevölkerung müssen geschätzt 80 Prozent der Fläche versorgt sein.

Vodafone will in zwölf Monaten rund 5500 weitere LTE-Bauprojekte realisieren, um die Versorgung der Bevölkerung von 93,7, Prozent auf rund 98 Prozent hochzudrücken – ein Marathonlauf, weil die Firma früher zu wenig investiert hat. Und damit Auflagen für Mobilfunknetze der nächsten Generation 5G erfüllt werden können, müssen weitere Masten gebaut werden. So kündigte die Telekom an, jedes Jahr 2000 Stationen aufzubauen. „Wir würden mehr bauen, wenn es möglich wäre“, sagt Telekom-Chef Tim Höttges.

Die Politik hat die Bedeutung des Themas begriffen. So hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sich im Herbst mit Managern der Mobilfunker getroffen, um Chancen eines schnelleren Netzausbaus zu diskutieren. Pinkwart macht aber auch darauf aufmerksam, dass die Netze in NRW besser sind als in den eher ländlichen Ländern.

Beim nächsten Digitalgipfel des Bundes wird über die Baublockaden gesprochen. Vodafone-Primus Ametsreiter fordert, Deutschland solle Mobilfunkstandorte so schnell genehmigen wie es sein Heimatland schafft. Ametsreiter: „In Österreich können die Netzbetreiber die Flächen öffentlicher Gebäude bundesweit, kostenlos nutzen, um Mobilfunk-Antennen zu installieren. In Deutschland muss jeder dieser Standorte neu verhandelt werden.“

Auch der Bau von Glasfaseranschlüssen wird eine Rolle spielen. Uwe Nickl von der Deutschen Glasfaser, weiß, was er will: „Genehmigungen für Bodenarbeiten müssen deutlich schneller erteilt werden.“