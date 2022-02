Smartphone-Tarife sinken weiter : Telekom rüstet sich gegen Cyberangriffe

Tim Höttges (l), Vorstandsvorsitzender der Telekom und Finanzvorstand Christian Illek (r) präsentieren die Jahreszahlen ihres Unternehmen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Bonn Die Zahlen des Bonner Konzerns sind auch dank des florierenden USA-Geschäfts exzellent. Aber Vorstandschef Tim Höttges sorgt sich wegen des hohen Schuldenbergs und erst recht wegen der politischen Lage in der Ukraine.

Die Vorstellung der Jahreszahlen der Deutschen Telekom begann Vorstandchef Tim Höttges mit einem klaren Statement: „Wir sind entsetzt über den russischen Angriff auf die Ukraine. Wir sind in Gedanken bei den Menschen, die darunter zu leiden haben. Die guten Zahlen von uns wirken dagegen fast schon banal.“

Tatsächlich sprach Höttges bei der Bilanzpressekonferenz immer wieder von der Krise im Osten Europas. Er sei froh, dass die Telekom ihr Geschäft fast nur in zwei, politisch sehr stabilen Gebieten mache: in Westeuropa und in den USA, wo der Ableger T-Mobile US mittlerweile zweitgrößter Telefonkonzern des Landes ist. Der Konzern halte es für gut denkbar, dass er sein Entwicklungszentrum für Software in St. Petersburg mit rund 2000 Mitarbeitern schließen werde – die Arbeit werde dann zu anderen Zentren in Indien und Osteuropa verlagert. Die Telekom hält es für denkbar, dass russische Kollegen dann das Land verlassen, um an anderen Orten dann weiterzuarbeiten. Und neue Cyberangriffe seien gut möglich, das Sicherheitszentrum bereite sich darauf vor. Schon seit einigen Wochen würden zunehmend Angriffe auf die Netze registriert.

Davon abgesehen präsentierte Europas führender Telefonkonzern eine überaus gute Bilanz. Der Umsatz im vergangenen Jahr ist um 7,7 Prozent auf 108,8 Milliarden Euro gestiegen. Damit ist die Telekom der mit Abstand umsatzstärkste Konzern in NRW. Das bereinigte, operative Ergebnis wuchs um 6,6 Prozent auf 37,3 Milliarden Euro. Das Investitionsvolumen stieg schon ohne Ausgaben für Mobilfunklizenzen um 6,6 Prozent auf 18 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der Düsseldorfer Dax-Konzern Henkel macht nur etwas mehr Umsatz pro Jahr als die Telekom in neue Netze steckt. „Wir lassen nicht nach“, sagte Höttges. „Der Konzern bleibt auf Erfolgskurs.“

Aber die Investitionsoffensive hat auch ihren Preis. Der Schuldenberg ist auf mittlerweile 132,1 Milliarden Euro gewachsen. Der Vorstand räumt ein, dies sei mehr als er, gemessen an den Einnahmen, eigentlich geplant habe. Man sei aber zuversichtlich, bis 2024 die Verschuldung wieder deutlich zu senken. Um wieder Kapital reinzuholen, wird nun unter anderem ein Börsengang oder ein teilweiser Verkauf der Funkturmsparte Deutsche Funkturm an einen Partner erwogen – Vodafone hat dies vorgemacht mit dem Börsengang des von Düsseldorf aus gemanagten Ablegers Vantage Towers. „Wir sind bestens positioniert für die Partnersuche“, sagte Höttges. „Wir erhoffen eine Premium-Bewertung. Wir machen keine schlechten Deals.“

Mit am besten läuft das Geschäft in den USA sowie im Heimatmarkt. Die Kundenzahl bei T-Mobile USA stieg um 6,7 Millionen innerhalb eines Jahres auf 108,7 Millionen. Der Umsatz in den USA kletterte sogar um 15,2 Prozent auf 80,8 Milliarden Dollar, auch weil die Kunden immer teurere Datenpakete für ihr Smartphone buchen.

In Deutschland legte die Zahl der schnellen Internetanschlüsse im Festnetz um 360.000 auf nun 14,5 Millionen zu. Im Mobilfunk stieg die Zahl aller Anschlüsse um zehn Prozent auf 53 Millionen. Prepaid-Kunden ohne Vertrag machen mittlerweile rund 60 Prozent der Sim-Karten aus, doch das sind oft Zweitverträge oder Sim-Karten für Autos.

Dabei trifft der immer weitere Preisverfall die Bonner in ähnlicher Weise wie Vodafone in Düsseldorf: Der durchschnittliche monatliche Umsatz pro Mobilfunk-Karte ging in nur einem Jahr um 9,1 Prozent auf zehn Euro zurück, immer neue Sonderangebote – unter anderem bei der Discountmarke Congstar – zeigen, wie hart der Preiskampf in der Branche ist.

Die Dividende soll von 60 Cent auf 64 Cent pro Aktie steigen, das bringt gemessen am aktuellen Kurs eine Dividendenrendite von etwas mehr als vier Prozent. Obwohl die T-Aktie am Donnerstag um knapp sechs Prozent abrutschte, hat die Telekom mit ihrem Börsenwert von 82 Milliarden Euro jeden Wettbewerber in Europa weit abgehängt.

Dank dieser Stärke sehen Höttges und Finanzvorstand Christian Illek den Konzern auf dem Weg zu ganz neuen Ufern: Nachdem der Ex-Monopolist sich in Deutschland jahrelang mit dem relativ preisgünstigen Aufrüsten von DSL-Anschlüssen auf ein Tempo von bis zu 250 Megabit/Sekunde begnügte, sollen nun bis 2030 zwölf Millionen neue Glasfaseranschlüsse gelegt werden. Höttges hält es dabei zwar für gut möglich, dass ein großer Teil dieser superschnellen Anschlüsse am Anfang wegen des höheren Preises nicht vermarktet wird. Aber die Nachfrage werde automatisch steigen, wenn die Menschen sich mit Hilfe von Augmented Reality in die virtuelle Welt wie Facebooks Metaverse bewegen, eine künftige künstliche, rein digitale Welt, die fast so echt wirken soll wie die physische Realität. Mit mehr als 250 Millionen Kunden weltweit sehen sich die Bonner als einmalig gut positioniert, um strategische Bündnisse einzugehen. Der Markenwert liege mittlerweile bei 51,1 Milliarden Dollar, sagte Höttges, nur Mercedes sei in Deutschland als Marke wertvoller