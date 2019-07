Rentenserie : Renteninfos per Online-Chat

Einmal im Jahr bekommen Millionen Menschen Post von der Deutschen Rentenversicherung, die über die Ansprüche im Alter informiert. Zukünftig soll immer mehr digital abgewickelt werden, inklusive Videoberatung.

So erging es auch der App „iRente“, die vor rund sieben Jahren von der Deutschen Rentenversicherung gestartet und dann im vergangenen Jahr wieder vom Markt genommen wurde. Mit der App konnten Kunden einen Beratungstermin mit der Deutschen Rentenversicherung vereinbaren. Doch wie oft macht man das? „Die Erfahrungen haben gezeigt, dass diese App nur im geringen Umfang genutzt wurde“, bestätigt eine Sprecherin. Nur 0,2 Prozent aller Beratungstermine seien auf diesem Wege gebucht worden. Wer will, kann den Termin immer noch über die Internetseite buchen.

Zu viele Apps und zu wenig wirkliche Digitalisierung öffentlicher Stellen – so lässt sich die Bilanz der vergangenen Jahre zusammenfassen. Andere Länder sind deutlich weiter. In Schweden erfahren Menschen über das Internet-Portal MinPension zum Beispiel sogar, wie viel ihnen aus verschiedenen Formen der Altersvorsorge in späteren Jahren einmal bleibt. In Deutschland gibt es weder das Portal, noch die Übersicht aus mehreren Quellen.