Krebskranke Kinder in Russland sollen trotz Wirtschaftsboykott versorgt werden : Deutsche Post fürchtet Einbruch der Wirtschaft

Frank Appel präsentierte die Bilanz mit Finanzvorstand Melanie Kreis. Der übrige Vorstand sollte ursprünglich dabei sein, doch wegen des Ukraine-Krieges kam er dann doch nicht zu der digitalen Pressekoferenz. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Postchef Frank Appel hält wenig von einem Kaufboykott von russischem Gas. In Deutschland könnte die Paketzahl sinken, weil der Krieg auf die Kauflust drückt.

Drei Prioritäten sieht Postchef Frank Appel aktuell am meisten: Es gelte erstens eine weitere Eskalation des Konfliktes zu vermeiden, den Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine verurteilte er bei der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch „auf das Schärfste“. Der frühere Ersatzdienstleistende ergänzt: „Der Krieg in der Ukraine erschüttert uns alle.“ Das Unternehmen werde helfen, Flüchtlingen eine Perspektive zu geben, die Post halte sich an alle Sanktionsauflagen. Gleichzeitig prüft das Bonner Unternehmen Wege, um beispielsweise unverzichtbare Medikamente für krebskranke Kinder trotz des breiten Boykotts nach Russland bringen zu können. Das werde aber eng mit der Politik koordiniert,sagte Appel.

Zweitens hofft Appel, dass der Welt eine Rezession als Folge des Krieges und der Sanktionen erspart bleibt. „Das ist ein Schock für uns alle.“ Er warnt davor, Importe von Öl und Gas von Russland nach Europa einseitig zu stoppen. „Man muss vom Ende her bedenken, was das für Folgen hätte. Es ist sinnvoller den Energiesektor zu stabilisieren.“ Immer höhere Energiepreise könnten „dann Folgen für die gesamte Wirtschaft haben.“ Die Post als größter Logistikkonzern des Globus stünde bereit, alles zu tun, um die Weltwirtschaft nach Möglichkeit zu unterstützen. „Wir sehen uns in der Verantwortung, die logistischen Ketten außerhalb Russlands und der Ukraine am Laufen zu halten“,sagt er.

Erst als drittes Thema interessiert Appel der konkrete Zustand von Deutsche Post und DHL. Er sei froh, den Vorstandsvorsitz erst im Frühjahr nächsten Jahres abzugeben. Denn er habe nach langer Amtszeit eine hohe Routine dabei erworben, Krisenteams zu leiten. Postchef war Appel im Februar 2008 geworden.

Dabei legte der Vorstand exzellente Zahlen vor. Der Umsatz stieg 2021 um 22,5 Prozent auf 81,7 Milliarden Euro. Die Beschäftigtenzahl wuchs seit Ende 2019 um rund 40.000 auf 590.000. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen sprang von 4,8 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf acht Milliarden Euro im Vorjahr. Der Reingewinn ging von 2,9 Milliarden Euro auf fünf Milliarden Euro hoch, die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) verdoppelte sich von neun Prozent im Jahr 2018 auf sensationelle 19 Prozent im Jahr 2021. Kein Wunder, dass die Dividende nun auf 1,80 Euro pro Aktie steigt, vergangenes Jahr gab es pro Aktie Gelb nur 1,35 Euro, 2019 waren nur 1,15 Euro drin. „Der Konzern ist auf einem neuen Niveau angekommen“, sagte Appel. „Alle Geschäftsbereiche haben zur besten Geschäftsentwicklung aller Zeiten beigetragen.“

Zu den Aussichten in diesem Jahr äußerten sich Appel und Finanzvorstand Melanie Kreis vorsichtig. Das operative Ergebnis werde voraussichtlich bei acht Milliarden Euro stagnieren, mit einer möglichen Abweichung von fünf Prozent nach oben oder unten. Bis 2024 rechnet das Duo dann aber doch mit einem Ebit um 8,5 Milliarden Euro.

Gerade im Heimatmarkt wird mit etwas Gegenwind gerechnet. Es sei gut denkbar, dass das Paketvolumen in der ersten Hälfte dieses Jahres nach den exzellenten Werten aus 2021 wieder etwas sinken werde, sagte Kreis.Schon im soeben beendeten Weihnachtsquartal wurden zwei Prozent weniger Pakete in Deutschland als im Rekordquartal 2020 zugestellt. „Die Menschen haben aktuell anderes im Kopf als neue Einkäufe“, meinte Appel. Er ließ offen, ob Partnerfirmen mehr Geld erhalten, weil die steigenden Spritpreise beispielsweise LkW-Fahrten viel teurer machen.

Auf globaler Ebene macht dem Vorstand Sorgen, dass sich der Transport von Fracht von Asien nach Europa deutlich verteuert, weil der russische Luftraum gesperrt wurde. Luftfracht ist bereits während der Corona-Krise stark beim Preis angezogen, weil weniger Ziviljets unterwegs sind, die im „Bauch“ auch noch Waren transportierten.