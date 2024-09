Neue Jobs beim Bonner Giganten Deutsche Post DHL peilt 50 Prozent mehr Umsatz an

Nachdem der Umsatz in den vergangenen anderthalb Jahren gesunken ist, hofft der Konzern Deutsche Post DHL in den nächsten fünf Jahren auf einen Umsatzsprung von 50 Prozent. Das verkündeten Vorstandschef Tobias Meyer und Finanzvorstand Melanie Kreis bei der Vorstellung der neuen Strategie bis 2030. In vier der fünf Sparten soll das Geschäft „über Marktniveau“ wachsen, was bei Express mindestens fünf Prozent Plus im Jahr bringen würde und beim Ableger für europäischen E-Commerce mehr als sechs Prozent. Die Aktie legte kurzfristig um knapp zwei Prozent zu, auch weil DHL trotz schwacher Konjunktur an der Gewinnprognose für 2024 festhielt. Insgesamt hat die Aktie binnen drei Jahren ein Drittel an Wert verloren.