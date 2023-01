Verdi-Forderungen Auftakt der Tarifrunde zu 15 Prozent mehr Lohn bei der Post

Die Post fährt den Löwenanteil ihrer Gewinne längst außerhalb des traditionellen Briefgeschäft in der Bundesrepublik ein. Insgesamt erwartet die Post im laufenden Jahr einen operativen Gewinn von 8,4 Milliarden Euro, das Brief- und Paketgeschäft in Deutschland soll dazu rund 1,35 Milliarden Euro beitragen. Beim Brief kämpft der Konzern mit sinkenden Sendungsmengen und Erträgen bei steigenden Energie-Kosten.