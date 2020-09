Vorstoß vom Industrieverband : Pläne für Weltraumbahnhof in der Nordsee

Pläne für Weltraumbahnhof in der Nordsee

Düsseldorf Von einer Startplattform aus könnten bald kleinere Raketen und Satelliten ins All transportiert werden. Der Bund soll sich dem Plan zufolge mit 30 Millionen Euro an den Kosten des Projektes beteiligen.

Das Bundeswirtschaftsministerium prüft die Idee, einen Weltraumbahnhof in Deutschland zu errichten. Das berichtet das „Handelsblatt“. Demnach hat der Bunderverband der Deutschen Industrie (BDI) dem Ministerium am Freitag mit mehreren Chefs von Raumfahrtunternehmen eine Machbarkeitsstudie vorgestellt.

Der BDI wirbt bereits länger offensiv für einen Weltraumbahnhof auf deutschem Boden. Konkret schlägt der Verband eine Plattform in der Nordsee vor, von der kleinere Raketen mit einer Nutzlast von bis zu einer Tonne ins All geschossen werden können. „Eine mobile Startplattform in der Nordsee ist technisch machbar und strategisch wie wirtschaftlich sinnvoll“, sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Um das Projekt risikoarm und kostengünstig umzusetzen, ließe sich auf bereits vorhandene Infrastrukturen, Technologien und Lösungen zurückgreifen.