Nach dem Krisenjahr 2020 : Lichtblicke für die Auto- und Pharmaindustrie

Wiesbaden Umfragen zufolge hellen sich die Erwartungen der deutschen Industrie derzeit auf. Der Indikator in der Autoindustrie, bei den Zulieferern und in der Pharmazie legten deutlich zu. Doch es gibt auch Bereiche, deren Konjunktur weiter sinkt.

Im Corona-Jahr 2020 wurde die deutsche Industrie hart getroffen. Im gesamten produzierenden Gewerbe – also inklusive der Baubranche und dem Energiebereich – lag die Produktion im Vorjahresvergleich um 8,5 Prozent niedriger. Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Aktuell hellen sich die Erwartungen nach einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts aber etwas auf.

In der Autoindustrie und bei den Zulieferern bleibt der Ifo-Indikator zwar negativ bei minus vier Punkten. Im Dezember hatten die Konjunkturforscher hier aber minus 18 verzeichnet. Auch in der Pharmazie legte der Indikator deutlich zu – von sechs Punkten im Dezember auf 16 im Januar. Die Produktion ausweiten wollen laut Ifo-Institut zudem die Hersteller von Getränken. Dort stieg der Indikator auf plus neun Punkte, nach null im Dezember. „Optimistisch gestimmt“ bleibe außerdem die Chemieindustrie.

Dagegen zögen in der Bekleidungs- und in der Möbelindustrie „dunkle Wolken“ auf, so das Ifo-Institut: Bei der Bekleidung fiel der Indikator deutlich auf minus 81 Punkte, nach plus 42 im Dezember; bei Möbeln auf minus 16, nach plus 24 im Vormonat. Auch bei Herstellern von Textilien und von Leder, Lederwaren und Schuhen hätten sich die Aussichten eingetrübt.