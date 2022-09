Warnung vor zu viel Datenvolumen : Deutsche Handytarife liegen im Ländervergleich im Mittelfeld

Handytarife sind in Deutschland nicht so teuer wie einige denken. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Berlin Dank des Wettbewerbes durch Aldi und Co. liegen hiesige Einsteigertarife zwar halbwegs günstig, aber Italiener und Spanier zahlen viel weniger. Die Telekom kassiert in den USA hart ab, ganz mies geht es den Schweizern.

Die Mobilfunktarife in Deutschland sind im Vergleich doch nicht so hoch wie einige denken. Gerade bei höherem Datenvolumen sind die Preisunterschiede zwischen den Anbietern aber sehr hoch, weswegen ein Vergleich hier besonders lohnt. Das sind zwei Erkenntnisse eines Vergleichs zu Mobilfunktarifen in zwölf Ländern durch den Branchenverband Bitkom, der am Mittwoch vorgestellt wurde. Die Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefonica (02) sind Mitglied.

Die Studie durch das Forschungsunternehmen Tarifica zeigt auch, warum sich für die Telekom der Siegeszug ihres US-Ablegers T-Mobile USA lohnt: In fast keinem Land der Welt müssen Kunden für das mobile Kommunizieren mehr bezahlen als in den Vereinigten Staaten. Das füllt die Bonner Konzernkasse bei 110 Millionen US-Kunden.

Die Unterschung im Detail: Bei allen sechs verglichenen Nutzerprofilen erhalten Deutschlands Kunden im Schnitt ein eher durchschnittliches Angebot, wogegen die USA und die Schweiz oft am teuersten sind. Speziell für Deutschland wurden Verträge mit Flatrate für Sprache/SMS als Standard angenommen.

Wenn Kunden für das Online-Surfen 50 MB pro Stunde an Datenvolumen „verbrauchen“, sind bei einem Ein-GB-Vertrag 20 Stunden im Monat drin. Foto: Bitkom/C. Schnettler

Einsteiger Bei Verträgen für Wenignutzer, die ein GB an Datenvolumen im Monat inklusive haben, zahlen hiesige Kunden im Monat im besten Fall nur sechs Euro. In Italien und Spanien ist es nur halb soviel, Österreich liegt gleich, die Niederlande kommen auf rund acht Euro im Monat, in der Schweiz sind zehn Euro fällig und in den USA 17 Euro. Dabei hat Deutschland ein sehr niedriges Preisgefälle bei Verträgen mit wenig Datenvolumen. Keiner der Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefonica (O2) hat also den Mut, sich bei einfachen Tarifen zu stark von Discountern wie Aldi Talk zu unterscheiden, die ja nur Netzleistungen von Telekom und Co. vermarkten. „Die Anbieter ohne eigenes Netz spielen für den Wettbewerb in Deutschland eine große Rolle“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg.

Aufsteiger Ein Vertrag mit drei GB Daten kostet als günstigstes Angebot rund sieben Euro hierzulande. Hier kommen die USA auf 27 Euro, die Schweiz auf 20 Euro, Spanien und Italien liegen unter fünf Euro, die Niederlande auf rund acht Euro.

Zehn GB kosten hierzulande im günstigsten Tarif zehn Euro im Monat. Frankreich liegt ein Viertel niedriger, die Niederlande sind minimal teurer, Finnland, USA und Schweiz viel teurer. Aber gleichzeitig kostet der teuerste Vertrag in Deutschland bereits deutlich mehr als 25 Euro im Monat, also 150 Prozent mehr als die günstigste Offerte. „Je anspruchsvoller die Verträge sind, umso mehr lohnt der Vergleich“, sagt dazu Torsten Gerpott, Wirtschaftsprofessor aus Duisburg.

Am meisten klaffen die hiesigen Preise auseinander, wenn die Nutzer 40 GB inklusive neuer Funktechnik 5G buchen. Das billigste Angebot kostet 27 Euro im Monat, das teuerste mehr als 80 Euro. Spanien, Italien und Frankreich haben viel günstigere Einstiegspreise als die Menschen in Deutschland.