Landwirtschaft : Dem Klimawandel sei Dank!

Güstrow-Gülzow Bauern proben inzwischen den Freiland-Anbau von Süßkartoffeln in Deutschland.

(dpa) Süßkartoffeln sind in Asien, Amerika und Afrika seit Generationen beliebt, nun finden sie auch immer mehr Zuspruch in Europa. Der Klimawandel macht es möglich, dass das Gemüse auch in Mecklenburg-Vorpommern im Freiland wachsen kann. Allerdings brauchen die Pflanzen eine gute Wasserversorgung. „Je eher die Temperaturen im Frühjahr steigen, je später sie im Herbst sinken, je länger die Vegetationszeit also, umso besser“, sagte Kai-Uwe Katroschan, der Leiter des Gartenbaukompetenzzentrums in Gülzow. Sechs Wachstumsmonate von April bis September seien das Optimum.