Trotz Milliardengewinn Deutsche Bank streicht bis zu 3500 Stellen

Am Donnerstag hat der aktuelle Spitzenmann dem Ex-Vorstandsvorsitzenden nachgeeifert. Unfreiwillig, muss man dazusagen. Er hat einen Vorsteuergewinn von 5,7 Milliarden Euro verkündet, den höchsten seit 16 Jahren, und gleichzeitig erklärt, es sollten 3500 Stellen wegfallen. Also deutlich mehr als die 800, von denen im April des vergangenen Jahres die Rede gewesen war. Der Abbau soll „vorrangig in kundenfernen Bereichen“ stattfinden, wie das Kreditinstitut es formuliert. Wo diese Arbeitsplätze gestrichen werden sollen, bleibt einstweilen unklar, was nicht überrascht, weil solche Zahlen in der Regel zunächst nicht mehr als eine Rechengröße sind. In welchem Ausmaß der Jobverlust Nordrhein-Westfalen trifft, ist dementsprechend auch noch unklar; die Bank äußert sich dazu nicht. Sewing sprach mit Blick auf die Stellenstreichungen von einer „ausgewogenen Verteilung“, und die soll offenbar auch geografisch gelten. In der Region West, die von zwei Co-Vorsitzenden in Köln und Düsseldorf geführt wird, gibt es rund 7000 Beschäftigte.