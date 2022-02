Deutsche-Bank-Chef : Sewing fordert rasche Zinswende

Christian Sewing Foto: dpa/Mario Andreya

Frankfurt Der Deutsche-Bank-Chef erwartet, dass die Europäische Zentralbank der amerikanischen Notenbank Fed bald folgt. Finanzminister Lindner schreibt den Banken eine zentrale Rolle beim ökologischen Umbau der Wirtschaft zu.

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat eine rasche Zinswende angemahnt. Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise, der Veränderungen am Arbeitsmarkt und der Folgen von Störungen in den Lieferketten „werden wir schon bald höhere Zinsen haben müssen, wenn die Inflationserwartungen nicht in die Höhe schießen sollen“, sagte Sewing beim digitalen Jahresempfang der größten deutschen Bank. Die Notenbanken müssten weltweit gegensteuern. In den USA gelte es als ausgemacht, dass die Notenbank Fed im März den ersten Zinsschritt tun werde. „Und auch die EZB wird nachziehen müssen“, so Sewing. Die europäische Zentralbank-Präsidentin Christine Lagarde habe mit ihren jüngsten Äußerungen „die Tür für einen solchen Schritt zumindest schon einmal aufgeschlossen“, erklärte der Deutsche-Bank-Chef.

Dass er nach eigenen Angaben schon im vergangenen Jahr „fest davon überzeugt“ war, dass die Inflation länger als erhofft ein Thema sein werde, eint ihn mit seinem Gesprächspartner beim Jahresempfang: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat im Herbst davon gesprochen, dass Inflation „ein Verarmungsprogramm gerade für Menschen ohne hohes Sachvermögen“ sein würde. Lindner betonte allerdings den Unterschied zwischen einer Inflation, die durch eine expansive Geldpolitik wie in den USA beeinflusst werde, und jener, die beispielsweise durch deutlich gestiegene Energiepreise geprägt sei. Voraussetzung für zinspolitische Maßnahmen seien auf jeden Fall gesunde Staatsfinanzen. Deutschland wolle in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts wieder das 60-Prozent-Verschuldungsziel bei den Maastricht-Kritieren erreichen,

Der FDP-Politiker sprach mit Blick auf den notwendigen Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz von einem „Jahrzehnt der Investitionen“. Dabei spielten Banken und Sparkassen eine zentrale Rolle, so der Finanzminister. Gleichzeitig kündigte er im Schulterschluss mit Frankreich eine Unterstützung eines europäischen Venture-Capital-Fonds an, mit dessen Hilfe zusätzliche Gelder für die Transformation mobilisiert werden könnten. Lindner lobte die deutschen Geldhäuser, die den Unternehmen in der Pandemie „in schwierigem Fahrwasser“ zur Seite gestanden hätten.