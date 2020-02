US-Investmentgesellschaft kauft drei Prozent : Neuer Großinvestor für Deutsche Bank

Frankfurt Der Aktienkurs der größten deutschen Bank steigt um 13,5 Prozent.

(gw) Langsam aber sicher entwickelt sich die Deutsche Bank zum Liebling der Börsianer. Mehr als 13 Prozent hat die Aktie der größten deutschen Bank am Donnerstag zugelegt, nachdem die US-amerikanische Investmentgesellschaft Capital Group ihren Einstieg in Frankfurt bekanntgegeben hatte. Seit Anfang Dezember des vergangenen Jahres ist der Kurs um mehr als 40 Prozent gestiegen, auf dem Niveau war er zuletzt im Oktober 2018. Das Rekordtief aus dem Sommer des vergangenen Jahres, als das Papier auf deutlich weniger als sechs Euro abgestürzt war, scheint vergessen.

Capital Group verwaltet nach eigenen Angaben ein Fondsvermögen von knapp zwei Billionen Dollar (etwa 1,8 Billionen Euro). Allein die Liste der Beteiligungen an großen deutschen Unternehmen liest sich wie das Who is Who der Wirtschaft: Deutsche Bank, Bayer, SAP, Siemens, Volkswagen, Infineon und Axel Springer.