Abgesagter Bahnstreik Diese Zugverbindungen in NRW fallen am Montag trotzdem aus

Der Warnstreik sollte am Sonntag um 22 Uhr beginnen und am Dienstag um 24 Uhr enden. Die EVG sagte den Ausstand am Samstag überraschend ab. Zuvor hatte es im Tarifkonflikt mit der Bahn unter Vermittlung des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main eine Verständigung gegeben, die nun Grundlage weiterer Tarifverhandlungen sein wird. Die Tarifrunde betrifft 230.000 Beschäftigte. 180.000 davon arbeiten bei der Deutschen Bahn. Die EVG hat sich mit der Deutschen Bahn darauf verständigt, zügig weiter zu verhandeln. Voraussichtlich am 23. Mai wird es in Fulda eine weitere Runde geben. Sollten diese Gespräche nicht zu Ergebnissen führen, könnte die Gewerkschaft erneut zu Warnstreiks aufrufen.