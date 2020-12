Nach hohen Verlusten : Koalition will Bahn höhere Schulden erlauben

Koalition will Bahn höhere Schulden erlauben

Berlin Die Corona-Krise trifft die Wirtschaft an vielen Stellen - auch die Deutsche Bahn, die einen hohen Rückgang an Fahrgästen zu verzeichnen hat. Dem wird unter anderem mit einer höheren Schuldengrenze gegengewirkt.

Die schwarz-rote Koalition will der Deutschen Bahn angesichts der Corona-Krise höhere Schulden erlauben. In einer Vorlage für eine Sitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags an diesem Mittwoch heißt es, die Netto-Finanzschulden der DB AG dürften Ende des Jahres den Zielwert von 32 Milliarden Euro nicht überschreiten sowie von 35 Milliarden Euro Ende 2021. Die Vorlage lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte die „Welt“ darüber berichtet.