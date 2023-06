Verbindungen, Preise, Reservierungen Neuer Fahrplan – was bei der Bahn jetzt anders ist

Seit dem 11. Juni fährt ein neues, zusätzliches 6. Zugpaar zwischen Berlin und Warschau. Zudem verkehrt vom 26. Mai bis zum 10. September an an den Wochenenden ein ICE-Zugpaar der Linie 26 zwischen Hamburg und Karlsruhe via Schwarzwaldbahn bis Konstanz. Vom 3. Juni bis zum 26. Oktober fährt täglich ein IC-Zugpaar zwischen Stuttgart über Karlsruhe nach Konstanz. Und es wird internationaler: Vom 8. Juli bis zum 26. August verkehrt samstags ein neuer Zug zwischen Frankfurt und Bordeaux mit Zwischenhalten in Mannheim und Karlsruhe auf deutscher Seite.