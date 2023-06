Zum Download bereit Was die neue Bahn-App „Next DB Navigator“ kann

Wer öfter von derselben Haltestelle aus unterwegs ist, kann sich diese als Favoriten hinterlegen, um bei der nächsten Buchung schneller darauf zugreifen zu können. Auch neu ist eine Übersicht an regionalen Bahntickets in Deutschland, die sowohl über die App als auch über die neue Bahn-Website next.bahn.de sofort gebucht werden können. So gibt es etwa für NRW ein „SchönerTagTicket NRW Single“, also für einen Reisenden, ab 31,90 Euro und ein „SchönerTagTicket NRW 5 Personen“ ab 47,90 Euro in der App.