Kostenpflichtiger Inhalt: Sanierungsrückstand an Schienenwegen : Bahn lässt 100 Millionen Euro für Lärmschutz liegen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im Bundestag. Foto: dpa/Christoph Soeder

Die Lärmschutz-Sanierungen an den Schienenwegen der Deutschen Bahn liegen deutlich unter Plan: In den Jahren 2017 bis 2019 sind gut 100 Millionen Euro, die für Lärmschutz an den Gleisen eingeplant waren, nicht abgeflossen. Das geht aus der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor.