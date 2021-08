EVG warnt vor Einseitigkeit : Jetzt droht auch zweite Bahn-Gewerkschaft mit Streiks

Berlin Nachdem die relativ kleine Lokführergewerkschaft GDL neue Streiks in der nächsten Zeit ankündigte, macht auch die viel größere EVG mobil: Sie könne den geltenden Tarifvertrag aufkündigen, sofern die GDL bevorzugt wird, sagt EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel.

An die GDL und den Vorstand der Bahn appelliert er, den Tarifstreit endlich zu beenden: „Als Gewerkschafter habe ich natürlich nichts gegen Streiks, um die Interessen der Arbeitnehmer durchzusetzen. Die rein materiellen Forderungen der GDL und das Angebot der Bahn liegen aber nicht so weit auseinander. Da müsste man sich ohne weiteren Arbeitskampf einigen können.“

Was den Lokführerstreik so fatal macht

Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn : Was den Lokführerstreik so fatal macht

Er hält nichts davon, dass die GDL Tarifverträge für das ganze Unternehmen abschließen will. „Die GDL kann keinen Anspruch erheben, in Bereichen Tarifverträge zu schließen, wo sie keine Mitglieder hat.“

Laut Hommel drängt die GDL so massiv darauf, weitere Bereiche neben Lokführern und dem Fahrpersonal zu vertreten, weil sie um das Überleben fürchtet: „Wir haben 2020 rund 10.000 neue Mitglieder geworben und haben nun rund 190.000 Mitglieder, die GDL kommt da sogar mit ihrer angeblichen Mitgliederzahl von 37.000 bei weitem nicht mit. Sie kämpft um ihre Existenz, die Arbeitskämpfe werden weitgehend angedroht und geführt, um Mitglieder zu werben.“ Er ergänzt: „Das ist ein rein politischer Tarifkampf. Es geht nur am Rande darum, etwas Konkretes für die Beschäftigten herauszuholen, sondern darum, neue Mitglieder zu werben.

„Immerhin hat die Bahn festgestellt, dass in mehr als 300 Betrieben der Bahn unsere Tarifverträge gelten, weil wir dort die Mehrheit stellen. Die GDL stellt dagegen nur in 16 Betrieben die Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder.“ Hinzu käme, dass sich der Beruf des Lokführers in seiner bisherigen Definition verändert: „Der Beruf des Lokführers wird sich mit der Digitalisierung schnell verändern. Auch dies ist ein Grund, warum die GDL so aggressiv den aktuellen Kampf führt.“