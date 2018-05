Berlin: Deutsche Bahn greift mit Billig-Tickets an

Berlin Im sich verschärfenden Wettbewerb im Fernverkehrsmarkt setzt die Deutsche Bahn einmal mehr auf Billig-Tickets und geht damit das Risiko sinkender Umsätze ein. Wie der Staatskonzern gestern mitteilte, gilt das neue Preissystem ab August.

Zudem weitet die Bahn ihr City-Ticket-Angebot aus. Wer künftig ein Fernverkehrsticket mit einem Ziel in mehr als 100 Kilometern Entfernung bucht, darf mit dem Fahrschein am Start- und Zielbahnhof in der Innenstadt auch in Busse, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen steigen. Dieses Angebot gilt allerdings nur für den Flexpreis und beim Sparpreis. Für den neuen Super-Sparpreis gibt es das City Ticket nicht.