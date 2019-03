Deutsche Bahn rüstet auf: Bis 2021 W-Lan in allen Fernzügen

Bis 2021 W-Lan in allen Fernzügen

Eine Bahnreisende in einem Intercity-Waggon der 2. Klasse. Foto: dpa/Friso Gentsch

Berlin Die Bahn investiert nach eigenen Angaben 48 Millionen Euro in die Ausstattung ihrer Intercity-Züge mit kostenlosem W-Lan und neuen Polstern. 30 Millionen Euro fließen demnach allein in die Ausstattung der Waggons mit kabellosem Internetzugang.

Weitere 18 Millionen Euro gibt der Konzern für neue Sitzpolster und -bezüge sowie neue Toiletten in den älteren Intercity-1-Zügen aus. Alle Maßnahmen sollen bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Bisher gab es nur in den ICEs kostenloses W-Lan für alle Fahrgäste. Künftig sollen alle IC-Züge die gleiche Internet-Technik bekommen, die jetzt schon in den ICE verbaut ist. Bereits seit Mitte März sind einige IC-Züge testweise mit kostenlosem W-Lan unterwegs. In den kommenden drei Jahren würden rund 1000 Intercity-Wagen umgerüstet.